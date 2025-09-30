MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerin insani yardım faaliyetlerini yakından takip ettiklerini vurgulayarak, ihtiyaç duyulması halinde Türk gemilerinin arama-kurtarma kabiliyeti ve mevcut imkânlarıyla uluslararası taraflarla koordineli şekilde sürece katkı sağlayacağını duyurdu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de seyrine devam ediyor. 31 Ağustos'ta İspanya'dan hareket eden 22 tekneden oluşan filo, yaklaşık 50 ülkenin desteğini alarak Gazze'ye her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.MSB: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZSon olarak Küresel Sumud Filosu'nun tehlikeli yolculuğu sürerken Türk Deniz Kuvvetleri'nin filoya havadan ve denizden insanî amaçlı destek vermeye başladığı bildirilmişti. MSB'den yeni açıklama geldi.'Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.'