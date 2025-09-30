İstanbul'da korkunç olay! Eşini konuşma bahanesiyle çağırıp...

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde vahşet dolu olay...Boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam, konuşma bahanesiyle eşini dışarı çağırdı.Kadın sokakta yürürken, araçla bir süre kadını takip eden şahıs araçtan inerek art arda silahla ateş etti.Başından vurularak ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan aracına binerek hızla kaçtı.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olayı gören bir mahalle sakini, 'Saat 12.00 sıralarında silah sesi duyduk. Aşağıya indiğimizde bir kadının kafasından vurulduğunu gördük. Daha sonra şahıs arabaya binip kaçtı. Duyduğumuza göre boşanma aşamasındaymış, uzaklaştırması varmış. Biz sadece ‘yapma yapma' diye bağırdık, sonra iki el ateş etti ve arabasına binerek kaçtı' dedi.Bir diğer mahalle sakini ise, 'Silah sesi duyunca balkona koştum. Komşumuz kadının vurulduğunu söyledi, hemen aşağı indik. Kurşunun girdiği yere tampon yaptım. Orada bir hemşire kalp masajı yaptı. Nabız geldi, ambulans gelene kadar hayatta tuttuk. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Şu anda yoğun bakımda' diye konuştu.Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, kadının yolda yürüdüğü sırada şahsın araçla kadını takip ettiği görülüyor.