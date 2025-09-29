Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 81 ilde 500 bin konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgeyi ve dünyayı ateşe sürüklediğini söyleyen Başkan Erdoğan, 'Batı Şeria'yı ilhak etme ve Gazze'yi insansızlaştırma politikalarının arkasında özgür Filistin'i tamamen yok etme gayesi vardır.' dedi. Erdoğan, muhalefetin ABD ziyareti eleştirilerine yönelik 'Muhalefetin cinnet halinde olmasının sebebi, ziyaretin başarılı geçmiş olmasıdır. Onlar başka şeyler bekliyorlardı, hayal kırıklığına uğradılar.' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum.Dün ebediyete göç eden, şair yazar Yavuz Bülent Bakiler beyi bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Cenab-ı Allah cennetiyle inşallah müşerref eylesin diyorum.Sizlere son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programların özetini yapmak istiyorum.15 Eylül'de Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldık. İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Katar'a ziyaretimiz, dayanışmamızı göstermek açısından önemliydi.TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımızın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST, inşallah tarih yazacak tarihi değiştirecek. Biz de bu gençliğin hayaline ulaşmasını kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız.İŞ-KUR Gençlik Programı'ndan 100 bin öğrenci faydalandı. Kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. Hedef 2028'in sonuna kadar 1 milyon öğrenciyi faydalandırmak.BM'nin 80. Genel Kurulu'na Filistin damga vurmuştur. İki Devletli Çözüm Konferansı'na ilgi oldukça yoğundu. Ülkemizin duruşunu burada net bir şekilde kayda geçirdik. Genel Kurula hitap ettim.Uluslararası toplumu İsrail'in uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdık. Gazze'deki vahşete vurgu yaptık.Gazze oturumu çok verimli geçti. Neler yapabileceğimizi masaya yatırdık.İklim Zirvesi'nde devreye aldığımız uygulama ve reformlardan bahsettik.Genel Kurul marjında, aralarında Suriye, Kuveyt, Vietnam ve Fransa'nın da olduğu birçok ülkenin muhataplarıyla ikili görüşmelerimiz oldu.Yolsuzluk soruşturmalarında dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun sırf koltuğunu korumak uğruna bölgeyi ateşe sürüklediğini herkes kabul ediyor. Bölgede bir katliam kadrosunun olduğu net şekilde görülüyor. Hiç kimse Netanyahu ile yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyorlar.Batı Şeria'yı ilhak etme ve Gazze'yi insansızlaştırma politikalarının arkasında özgür Filistin'i tamamen yok etme gayesi vardır.Bunlar dün de vizyonsuzdu. Ülkemizin başarılarını çekemiyorlardı. Bugün de haset çukurunda debelenip duruyorlar. Ülkemizin dış politikasını bir türlü kavrayamıyorlar. Muhalefet dünyada ne olduğundan habersiz. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz. Yükümüz de çok ağır.25 Eylül'de Beyaz Saray'da Sayın Trump'ın heyetiyle kapsamlı, verimli bir görüşmemiz oldu. Birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. İlk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları görüştük.İsrail'in artan saldırganlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler gündemimizin ilk sıralarındaydı.Muhalefetin cinnet halinde olmasının sebebi, ziyaretin başarılı geçmiş olmasıdır. Onlar başka şeyler bekliyorlardı, hayal kırıklığına uğradılar.(THY) Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız.Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz.Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.'