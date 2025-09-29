Yavuz Bülent Bakiler'e veda! Türk edebiyatının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Bakiler'in cenazesi, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.