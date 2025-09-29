Gereği yapıldı! Trafikte araca taşla saldıran maganda yakalandı

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz"