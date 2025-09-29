Beyaz Saray'dan kritik açıklama! 'Gazze'de anlaşmaya çok yakınız'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkese varmak ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya 'çok yakın' olduğunu bildirdi.Fox News'un 'Fox and Friends' programında konuşan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 21 maddelik bir barış planını görüşeceğini belirtti.Leavitt, Trump'ın pazartesi günü Hamas'a arabuluculuk yapan Katarlı liderlerle de görüşeceğini sözlerine ekledi.Beyaz Saray sözcüsü, 'Her iki taraf için de makul bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da biraz taviz vermesi ve masadan biraz mutsuz kalkması gerekebilir, ancak nihayetinde bu çatışmayı bu şekilde sonlandıracağız. İki tarafın da anlaşmayı kabul etmesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.GÖRÜŞME TSİ 18.00'DETrump'ın, Netanyahu'yu TSİ 18.00'de kabul etmesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın takviminde, görüşmenin 2 saat planlandığı ve ortak basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.