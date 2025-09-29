B sınıfı ehliyeti olanlar için kritik uyarı! Ehliyetiniz iptal olabilir

21 Temmuz 2025 itibarıyla tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemine başlayacak. Açılışla birlikte gündemdeki ilk konular arasında, kamuoyunda sıkça tartışılan 11. Yargı Paketi'nin ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin içeriğine dair ayrıntıları kamuoyuna açıkladı.Bilişim suçları ve küçük yaşta işlenen suçlara yönelik hükümler içeren pakette, özellikle trafikte işlenen ihlaller öne çıkıyor. Adalet Bakanı Tunç, “Yol kesme” veya sürücü ve araçlara yönelik saldırılar gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında değerlendirileceğini belirtti. Bu tür ihlalleri gerçekleştiren sürücülerin ehliyetlerinin kademeli olarak iptal edileceği bildirildi.Otomobil ve hafif ticari araçları kapsayan B sınıfı ehliyet sahipleri için kritik bir düzenleme de pakette yer alıyor. Buna göre, beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanmak veya alkol testi yapmayı reddetmek, ehliyetin katlanarak artan sürelerde iptal edilmesine yol açacak. Halihazırdaki uygulamalara kıyasla bu sürelerin yarı oranında artırılması planlanıyor.Ayrıca, araç plakalarındaki değişiklikler de yeni düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Böylece, trafik güvenliğinin sağlanması ve kurallara uymayan sürücülere yönelik yaptırımların artırılması hedefleniyor.