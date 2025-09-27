Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 27 Eylül Cumartesi için 3 bölge ve çok sayıda il için peş peşe uyarılar yapıldı. Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi başlayacak, sağanak ve soğuk hava hakim olacak. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkisini arttıracak.Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 25°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyorANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluRİZE °C, 20°CParçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 19°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 23°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açık