Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada Marmara, Karadeniz ve Ege için peş peşe uyarılar yapıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kış etkisi görülmeye başlanacak. İşte 27 Eylül Cumartesi il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 27 Eylül Cumartesi için 3 bölge ve çok sayıda il için peş peşe uyarılar yapıldı. Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi başlayacak, sağanak ve soğuk hava hakim olacak. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkisini arttıracak.
Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
13 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ
Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık