Katil İsrail sivilleri hedef aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırılarını bu sabah da sürdürdü. Filistinli kaynaklara göre savaş uçakları özellikle Nuseyrat ve El-Şati mülteci kampları çevresi ile Gazze şehri başta olmak üzere birçok noktayı hedef aldı.Filistinli yetkililer, saldırılarda 25'i Gazze şehrinde olmak üzere en az 44 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gazze şehrinde bir aileye ait evin vurulması sonucu 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise halen enkaz altında olduğu bildirildi.El-Şati Mülteci Kampı yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi. Al-Zawayda bölgesine yönelik bombardımanda da 3 kişi hayatını kaybetti.Saldırılarda yaralanan çok sayıda kişi, Şifa Hastanesi başta olmak üzere bölgedeki sağlık merkezlerine sevk edildi. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 65 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği, 167 bin 518 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.