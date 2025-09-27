Ahşap evde yangın! Nene ve torunu hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde acı olay...Ahşap tek katlı evde gece 02.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yapılan ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çıkan yangın itfaiye müdahalesi ile söndürülürken, evde yapılan incelemede 66 yaşındaki Ümmügülsüm ile torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan’ın cansız bedenleri bulundu.Nene ve torununun cenazeleri Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.