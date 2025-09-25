Ekrem İmamoğlu'ndan The Guardian'a skandal yazı! Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz yayın kuruluşu The Guardian'a yazdı. İmamoğlu'nun 'İstanbul Belediye Başkanı seçildim ama bunu cezaevinden yazıyorum: Türk demokrasisi ciddi tehdit altında' başlıklı yazısında skandal ifadeler yer aldı.Geçen yıl İstanbul'da ikinci kez seçim kazandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, muhalefetin üzerindeki baskının daha da ağırlaştığını savundu.Yolsuzluklara yanıt vermek yerine algı operasyonu ile Türkiye'yi karalamaya çalışan İmamoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:'Türkiye'nin dört bir yanında muhalefet belediye başkanları hapse atılıyor. İstanbul'da ilçelerin dörtte birinde seçilmiş başkanlar görevden alınarak susturuldu. Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'daki belediye personeline kadar baskı her kademeye uzanıyor. Gazeteciler, akademisyenler, iş insanları, öğrenciler hapiste. Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, sadece konuştuğu için tutuklandı. Onun serbest bırakılması, içerideki binlerce kişi için küçük ama anlamlı bir zafer.'İktidarın 'muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalıştığını' söyleyen İmamoğlu, Türkiye'nin otoriterleşme yolunda Mısır ve Suriye örneklerini andırdığını öne sürdü.Sokakları provoke eden, polislere saldırı düzenlenen gösterileri 'barışçıl' olarak nitelendiren İmamoğlu yazısında şu sözlere devam etti:'Halk artık aldanmıyor. Sokaklar protestolarla dolu. Bu, Türkiye'nin 150 yıllık demokrasi geleneğinin yansımasıdır. '