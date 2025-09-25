Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor! Tarihi görüşme manşetlere taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:'Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım.'Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, 'Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?' sorusuna, 'Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum.' yanıtını verdi.ABD Başkanı Trump ise, 'Trump: F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. F-35'leri görmek istiyorsunuz. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. : İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz.' ifadelerini kullandı.NBC News, ABD'nin F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlerlendirdiğini yazdı.Erdoğan-Trump zirvesini canlı olarak aktaran CNN, Trump'ın Türkiye'nin askeri gücünü övmesine dikkat çekti.İngiliz haber ajansı Reuters, görüşmeyi 'Trump ve Erdoğan, F-35'ler ve Rus petrolünü görüştü' başlığı ile okurlarına sundu.Al Jazeera haberinde, 'Erdoğan'ın 2019'dan bu yana Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olan görüşmede, ticaret ve Gazze'de ateşkes konuları ele alındı.' ifadelerine yer verdi.AP tarihi görüşmeyi F-35 konusu üzerinden gördü. AP haberinde, 'ABD'nin Ankara'ya gelişmiş savaş uçağı satışına ilişkin kısıtlamalarını yakında kaldırabileceğinin sinyalini verdi.' ifadelerini kullandı.Yunan basınından Kathimerini, Erdoğan–Trump görüşmesinde gündemin merkezinde savunma sanayi konularının yer aldığını yazdı. Gazeteye göre Trump, 'F-35'ler ve Patriot'ları ele alacağız. Umuyorum ki olumlu bir neticeye ulaşacağız' ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca Erdoğan'ı 'güçlü fikirleri olan bir lider' şeklinde nitelendirirken, kendisine duyduğu sempatiyi de dile getirdi.