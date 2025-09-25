Ankara'da korkunç kaza! Hafif ticari araç kamyonun altına girdi
Ankara’nın Polatlı ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı.
Kaza, Eskişehir-Ankara yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Polatlı Sakarya Kışlası Tesislerinde çalışan 3 kişinin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona çarptı.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Hafif ticari aracın kamyonun altına girdiği kazada Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
