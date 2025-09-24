UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in fotoğraf sanatçısı eşi Barbara Ceferin, sanatseverleri buluşturan sergiye ev sahipliği yaptı

UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin'in Foroğraf sanatçısı eşi Barbara Ceferin'in ev sahipliğinde gerçekleşen özel sergi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverleri bir araya getirdi. Açılışta büyük ilgi gören sergide, birbirinden değerli eserler sanat tutkunlarıyla buluştu.Barbara Ceferin, etkinliğe katılan konuklarla yakından ilgilenerek sergiye dair detayları paylaştı. Açılışa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, iş dünyasından Demet Sabancı, Esin Güral Argat ve Ali Ağaoğlu gibi isimler de katıldı.