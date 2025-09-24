Husiler'den İsrail'e İHA saldırısı! Çok sayıda yaralı var

Yemenli Husiler, İsrail'e insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde korku ve panik anları yaşandı.İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2'si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı belirtildi. MDA, yaralanmaların büyük kısmının şarapnel nedeniyle yaşandığını açıkladı. Husiler'e ait İHA'nın şehirdeki alışveriş bölgesini vurduğu görüntüler ise kameralara yansıdı.Söz konusu saldırı ile Eilat şehri bu hafta içinde ikinci kez Husiler'e ait bir İHA ile hedef alınmış oldu. Husiler, daha önceki saldırılarını 19 Eylül tarihinde gerçekleştirmiş, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.