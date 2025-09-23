Cuma gecelerinin yeni favorisi! 'Her Şey Ortada' Beyaz TV'de

Beyaz TV’nin yeni programı “Her Şey Ortada” ile eğlence ve sohbet bir arada! Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş’ın keyifli sunumuyla her cuma 23.30’da ekranlarda.

Beyaz TV, izleyicileri kahkaha ve eğlence dolu yeni bir programla buluşturuyor. Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş'ın sunumuyla ekrana gelecek olan “Her Şey Ortada”, sohbet ve eğlencenin adresi olacak.Programda güncel konuların ele alınmasının yanı sıra, sürpriz konuklar ve eğlenceli bölümler izleyicileri bekliyor. İzleyenlere keyifli bir cuma gecesi yaşatmayı hedefleyen program, her hafta cuma günü saat 23.30'da Beyaz TV'de ekranlara gelecek.Samimi sohbetler, kahkaha dolu anlar ve eğlenceli sürprizlerle dolu “Her Şey Ortada”, kısa sürede izleyicilerin favori programlarından biri olmayı hedefliyor.