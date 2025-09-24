Bakanlık yasakladı: Bu oda kokuları raflardan kalkıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ederken sağlığı tehlikeye atan ürünler bir bir ifşalanmaya devam ediyor. Yapılan son denetimler sonucunda pek çok evde kullanılan o oda kokuları raflardan kalkıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ekim 2024 tarihinden bu yana artırılan denetimler kapsamında sağlığı tehdit eden ürünleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.Bakanlığa ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden piyasada yönetmeliğe aykırı olan veya risk unsuru bulunduran ürünler ifşalanmaya devam ediyor.Söz konusu sistem üzerinden yapılan duyurularda son olarak yapılan denetimler sonucunda iki farklı markaya ait olan oda kokuları raflardan kalkıyor.Yapılan duyuru kapsamında, 2 farklı firmaya ait ve pek çok evde kullanılan oda kokuları sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle piyasadan çekildi.SATIŞLARI YASAKLANDIPek çok evde kullanılan ünlü Royal Home markasına ait olan oda kokusu 'Kesikler, Kimyasal, Yangın' riskleri taşıması nedeniyle yasaklandı.Söz konusu oda kokusunun güvensizlik nedeni olarak ise, 'Üründe Dokunsal Tehlike Uyarı Bulunmadığından Yönetmeliğin 36/2-C Maddesi Gereklerini Karşılamamaktadır' ifadeleri kullanıldı.Bir diğer yasaklanan oda kokusunun ise Be markasına ait “Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürünü dokunsal tehlike uyarıları bulunmaması gerekçesiyle yasaklandı.İlgili oda kokularının raflardan inerken piyasaya arzının tamamen yasaklandığı belirtildi.