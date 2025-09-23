Pasaportlarda yeni dönem! 12 Ekim’de başlıyor

Avrupa seyahatlerinde köklü bir değişim kapıda. Yıllardır AB ülkelerine giriş yapan yolcuların pasaportlarına vurulan damgalar artık tarihe karışıyor.Avrupa Birliği, sınır güvenliğini daha modern ve teknolojik yöntemlerle sağlamayı hedefleyen Giriş/Çıkış Sistemi (EES) uygulamasını hayata geçiriyor.2 Ekim 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek bu yeni sistem, AB dışından gelen milyonlarca yolcu için seyahat prosedürlerini değiştirecek.EES ile birlikte pasaportlara kaşe basma dönemi sona ererken, yolcuların kimlik doğrulaması biyometrik veriler üzerinden yapılacak.İlk girişte alınacak parmak izi veya yüz tanıma verisi, yolcunun AB sınırları içerisindeki hareketlerini daha güvenli ve şeffaf şekilde kayıt altına almayı sağlayacak.Sistem ilk etapta Hırvatistan ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 29 ülkede hayata geçirilecek. Tüm sınır kapılarında uygulamanın 10 Nisan 2026'ya kadar tam olarak devreye girmesi planlanıyor.Yeni sistemde yolculardan yalnızca bir kez biyometrik veri kaydı alınacak. Sonraki seyahatlerde pasaporta kaşe vurulmasına gerek kalmayacak.Yeni sistem, hem sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hem de yasa dışı girişlerin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor.