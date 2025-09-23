Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a salvolar! 'Haberim yok diyemezsin'

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konser vurgunlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Gökçek, konuşmasında, "Sayın Mansur Yavaş, konser vurgunlarıyla ilgili olarak benim hiçbir çalışanım bu işe dahil değildir. Kimse yolsuzluk yapmamıştır. Kimse para götürmemiştir. Hepsine kefilim diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.Gökçek, ihalelerle ilgili de, "Sayın Mansur Yavaş, bu konserleri alan sizin belediye başkanlığınız döneminde 98 tane ihaleyi alan bu firmanın seçim döneminde sizin seçim koordinasyonunuzun başında olduğunu inkar edebilir misiniz?" dedi.Konserlerin bedelleri ve firmaların ilişkileriyle ilgili olarak da, "Sayın Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı savunuyorsunuz. Mansur Yavaş’ı savunduğunuz bu konuda ihaleleri alan firmanın başka küçük firmalar kurdularak sahte faturalarla paraları buralara aktardığını biliyor musunuz? Bunu inkar edebiliyor musunuz? Sayın Özgür Özel bu firmaların kendi aralarında akrabalık ilişkisi olduğunu inkar edebilir misiniz? Olmadığını söyleyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.Gökçek, konser bedelleri üzerinden de tepkisini sürdürdü: "Ali Mahir Başarır elini vicdanına koy. 42 milyon TL’ye Tan Taşçı konserini hakikaten nasıl kabul ediyorsun? Hiç Tan Taşçı’yı aradın mı? Kaç lira fatura kestin diye sordun mu? Veya 69 milyona Ebru Gündeş’e konser yapıldığını söylediler. Acaba Ebru Gündeş kaç lira aldı? Kaç lira fatura kesti? Geriye kalan paranın teknik bedeller adı altında kimlere peşkeş çekildiği açıkça ortada. Hala buna rağmen utanmadan nasıl Mansur Yavaş’ı savunuyorsunuz?"Mansur Yavaş’ın yaklaşımına da eleştiriler yönelten Gökçek, "Mansur Yavaş her işte benim bundan haberim yoktu deyip elemanlarını görevden alarak bu işin içinden yırtmaya çalışıyor. Ama siz de hala utanmadan Mansur Yavaş’ı savunmaya devam ediyorsunuz" dedi.Gökçek, konserlerin toplam bedellerine dikkat çekerek, "119 milyon TL’lik konserler. 75 milyon liralık, 78 milyon liralık konserleri Allah aşkına nasıl kabul edebiliyorsunuz? Bunlar dünya sanatçılarının alacağı bedeller. Ama unuttum. Siz baklava kutularını da savunan bir zihniyetin temsilcisiniz. Sadece o değil. Para kulelerini görmemize rağmen bunu inkar eden ve bunları savunan insanlarsınız" ifadelerini kullandı.Son olarak adli süreçle ilgili mesaj veren Gökçek, "Ama şunu söyleyeyim. Adli makamlarda bu işin takipçisi olacağız. Çünkü Ankaralı bana oy verdi. Benim görevlerimden bir tanesi de siz ve sizin gibi vatandaşın hakkını yiyenleri ortaya çıkartmak. %99 demiyorum. Adaletin verdiği her karara saygı duyuyorum ama %100 vurgun var Ankaralılar. Bunu unutmayın. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.