Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinden peş peşe paylaşım! 'Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu. Erdoğan'ın BM konuşması öncesi binlerce paylaşım yapıldı. #PalestinesVoiceErdogan hashtagi, Trend Topic (TT) oldu.İletişim Başkanı Burhanettin Duran; 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak.'Cumhurbaşkanı Kabine üyelerinden peş peşe paylaşım geldi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır.Filistin topraklarında yaşanan soykırıma karşı ortaya koyduğu kararlı ve cesur mücadeleden bir adım dahi geri atmayan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünyada adaletin, hakkın ve hakikatin sesi olmaktadır.' ifadelerine yer verdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Dün olduğu gibi bugün de; Zalimin karşısında, mazlumun yanında. Zulme karşı en yüksek ses, mazluma en derin nefes… Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararlı ve dik duruşuyla toprakla buluşan her fidan gibi yeniden yeşerecek umutlar.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; 'Gazze'de okullar bombalanırken, çocuklar katledilirken, kalemler susturulurken biz asla sessiz kalamayız; mazlumların gözyaşına sırt çeviremeyiz. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasındaki kararlı duruşu, milletimizin vicdanıyla bütünleşmiş bir davadır. Biz de bu davanın yanında olmaya, Filistinli çocukların geleceğini savunmaya ve insanlığın onurunu korumaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin ve merhametin sesi susmaz; mazlumların duası asla yerde kalmaz.'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; 'Gazze'de susturulan ses, aslında insanlığın vicdanıdır. Filistin'in haklı mücadelesini her platformda suskun dünyanın gür sesi Liderimiz Sn.Recep Tayyip Erdoğan ile dile getirmeye devam edeceğiz…'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; 'Filistinli kardeşlerimizin mücadelesi insanlığın vicdan mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, ilk günden beri mazlumun yanında duruyor ve zulme karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in işlediği insanlık suçlarına asla sessiz kalmayacağız. Bu vahşete karşı her platformda 'dur' diyeceğiz.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; 'Zalimlerin karşısında susmayan, mazlumların sesi olan Türkiye, adaletin ve merhametin bayrağını her platformda dalgalandırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve kararlı duruşu; Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de ve dünyanın neresinde zulüm varsa orada umudu diri tutmaktadır. Bizim inancımız ve tarihimiz, mazlumu korumayı, haksızlığa karşı ses yükseltmeyi emreder. Türkiye de bu mirasın temsilcisi olarak barışı, vicdanı ve merhameti savunmayı sürdürecektir. Biliyoruz ki, bir milletin geleceği silahla değil; yeşeren fidanda, yükselen duada ve sarsılmaz vicdanda hayat bulur. Soykırıma ve zulme asla sessiz kalmayacağız!'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Gazze'de akan kanın durması, Filistin'in bağımsızlığı ve insanlığın onuru için yıllardır haykıran Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi bugün tüm dünyada yankılanıyor. Bugün Filistin davası, insanlığın ortak davasıdır. Ve o davanın gür sesi, suskun dünyanın vicdanıdır. Her zaman olduğu gibi; zalimin zulmüne karşı en gür ses, mazlumun yanında en kararlı duruş…'