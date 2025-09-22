BM'deki tarihi konuşmaya sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mikrofunu kapandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi Filistin konuşması sırasında mikrofon sesi kesildi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının bilinçli olarak engellendiği ya da siber saldırı düzenlendiği iddiaları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'deki tarihi Filistin konuşmasında Katil İsrail'in zulmünü dünyaya haykırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında mikrofon sesinin kısılması ise dikkatleri çekti. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının bilinçli olarak engellendiği ya da siber saldırı düzenlendiği iddiaları gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında mikrofon sesinin kısılmasıyla ilgili İletişim Başkanlığı X'den yazılı açıklama yaptı.