Bir vurgun daha ortaya çıkıyor! Osman Gökçek o sözlerle duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 13 kişinin gözaltına alındığı skandal sonrası AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı bir açıklama geldi.X hesabından videolu paylaşım yapan Osman Gökçek, bu paylaşımına 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşın hakkını yiyip konserler üzerinden gençlerin duygularını hortumlayanların hesabını adalet önünde vermesi yakındır! Mansur Yavaş döneminde bu işte vurgun yapıldığına %100 eminim!' notunu düştü.Gökçek açıklamasında geçen yıl 30 Ağustos'ta 42 milyon TL'ye yapılan Tan Taşçı organizasyonunun bu yıl aynı tarihte aynı yerde sadece 5 milyon TL'ye yapıldığını ifade etti. Gökçek, 'Zaten Tan Taşçı'nın sahne fiyatının 42 milyon TL olmayacağını tüm organizasyoncular bilir.' diye konuştu.Sözlerinin devamında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Gökçek, Enfes ismindeki bir organizasyona dikkat çekti. Osman Gökçek, organizasyonun 2024 seçimlerinde Yavaş'ın tek yetkili seçim kampanyası sahibi olduğunu vurguladı ve 'Tesadüf bu ya tüm konserleri bu firma yapıyor. Sonra 'Yemedik, yutmadık, götürmedik.' diye ortada dolaşıyorlar. ABB'de konser vurgunu olduğuna şahsen yüzde 99 değil, yüzde 100 eminim. Türkiye'de hangi organizasyoncuya sorarsanız sorun 119 milyon TL'ye hangi sanatçı yer alıyor? Hangi teknik bu fiyatı hak ediyor? Bu paralara Jennifer Lopez, Beyonce sahneye çıkıyor.' diye konuştu.Gökçek son olarak 'İnşallah fakirin fukaranın, garibin gurebanın hakkını yiyenler cezasını alır.' ifadelerini kullandı.