Bir kere eken yıllarca rahat ediyor! Hasadıyla yüz güldürüyor

Türkiye'de yatırım denince akla genellikle gayrimenkul, altın ya da borsa gelir. Ancak son yıllarda sessiz bir şekilde öne çıkan ve kazanç potansiyeliyle dikkatleri üzerine çeken bir alan var: ceviz bahçeleri.Doğru toprak, uygun iklim koşulları ve profesyonel bakım sağlandığında, ceviz ağacı sadece birkaç yıl içinde ürün vermeye başlıyor ve onlarca yıl boyunca düzenli gelir getirmeye devam ediyor.Bu özelliğiyle ceviz, hem kısa vadeli yatırımcıların hem de uzun vadeli kazanç planı yapan girişimcilerin gözdesi haline gelmiş durumda.Ceviz ağacının adeta “bir kere dik, ömür boyu kazan” mantığıyla işleyen bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekiyor. Zira bir kez kurulan ceviz bahçesi, düzenli sulama, budama ve bakım ile birlikte uzun yıllar boyunca yüksek verim sağlayabiliyor.Tarım uzmanlarına göre ceviz, uzun vadede en çok kazandıran tarım yatırımlarından biri. Bir kere ekilen ağaç 40-50 yıl boyunca ürün verebiliyor.Üstelik Türkiye'nin iklim koşulları ceviz üretimi için son derece elverişli. Bu nedenle ceviz bahçeleri yatırımcısına düzenli gelir sağlayan güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.Bir dönümden elde edilen ceviz miktarı zamanla artıyor, ağaçlar olgunlaştıkça gelir katlanıyor. 10-15 dönümlük bir ceviz bahçesi, birkaç yıl içinde yatırım maliyetini çıkarıyor ve sonraki yıllarda ciddi kâr bırakıyor.