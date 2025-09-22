İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu belirtildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu belirtildi.Saat 18.53'te oluşan sarsıntı yerin 14.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.