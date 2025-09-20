Sözde baba için gereken yapıldı! Gözaltına alındı

TikTok'ta yine skandal görüntüler kaydedildi. Bu kez Hatay'da gelen görüntüler, böyle baba olmaz olsun dedirtti.Erzin ilçesinde yaşayan bir babanın, TikTok'tan yayın açarak kızını oynatması ve bu şekilde para kazanmaya çalışması infial yarattı.Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, 'Sen baba mısın', 'Kızını nasıl böyle kullanıyorsun' ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya yayınında kızını dans ettirip para kazanmaya çalıştığı iddia edilen kişinin gözaltına alındığını, kız çocuğun da devlet korumasına alındığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, 'Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak, dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz' denildi.