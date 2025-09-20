İZBETON müdürü Cemil Tugay’ı suçladı! Yüzlerce vatandaş mağdur oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi, dün hâkim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında, 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın duruşması dün görüldü. Duruşmaya partililer ve kooperatif mağdurları da katıldı. Eski genel sekreter Barış Karcı, 'Kooperatiflerden hiç kimseyi tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum' derken, kooperatif başkanı tutuklu sanık Cihangir Lübiç ise suçu inşaat sürecinde kentsel dönüşüm daire başkanlığından gelen memurlara atarak 'Her ufak hatada çok uzun süre inşaatı durdurdular' dedi. Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip ödemek istemediğini sorması üzerine Lübiç, ödeme yapmayı kabul ettiğini söyledi.Tutuklu sanık eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise inşaat projelerinin sürdürülememesinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sorumlu tuttu. Kaya, 'İnşaatlar, projeye uygun olmadığı iddiasıyla 6 ay gecikti. Cemil Tugay, Aziz Kocaoğlu'nun bu projesine Tunç Soyer kadar sahip çıkmadı ve anlaşmayı feshetti. Ardından basın aracılığıyla kötü algılar yaratıldı. Kötü niyet bizde değil, başka arkadaşlarda aranmalı. Temel atma törenleri sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına rağmen belediyenin bunlardan haberi olmama ihtimali yoktur' dedi. Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip ödemek istemediği sorusuna da cevap verdi. Kaya, ödemeyi yapmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Duruşmada ifade veren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de benzer şekilde Başkan Tugay'ı suçladı.