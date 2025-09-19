ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret ve savunma alanında birçok anlaşma üzerinde çalışıldığı belirten Trump, '25 Eylül'de kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum' dedi.Trump, Erdoğan ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını da vurguladı.Gündemde Boeing uçaklarının geniş çaplı alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanması beklenen F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın ardından NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.'