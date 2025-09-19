O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını riske atan bir ürüne daha el koydu. Çocuklar arasında popüler olan pelüş oyuncak kategorisindeki baykuş figürlü anahtarlık, güvensiz bulunarak satıştan kaldırıldı.
Bakanlığın açıklamasına göre, baykuş figürlü anahtarlığın baş kısmındaki zincirler küçük parçalar oluşturuyor ve çıkıntılar barındırıyor. Ayrıca, pelüş kısmın dikişleri 60 N kuvvette açılarak iç dolgunun dışarı çıkmasına neden oluyor. Bunun gibi durumlar, özellikle küçük çocuklar için boğulma ve yaralanma riski taşıyor. Ürün, bu nedenlerle “güvensiz” kategorisine alındı ve satışı tamamen yasaklandı.
OYUNCAK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Ticaret Bakanlığı ve uzmanlar, ebeveynlere güvenli oyuncak seçimi için şu önerilerde bulunuyor: CE İşareti ve Sertifikalar Oyuncakta CE belgesi olduğundan emin olun; bu, ürünün AB güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Sertifikasız veya merdiven altı oyuncaklardan kesinlikle kaçının.
Yaş Grubuna Uygunluk
Oyuncağın yaş aralığı etiketini kontrol edin. Küçük çocuklar için küçük parçalı oyuncaklar (boğulma riski nedeniyle) uygun değildir
Malzeme ve Boya Güvenliği
BPA, fitalat veya ağır metal içeren oyuncaklardan uzak durun. Boyası kolayca çıkan, keskin kenarlı veya kırılgan ürünler tercih edilmemeli.
Dayanıklılık ve Kalite Kontrolü
Kolay parçalanan veya kırılan oyuncaklar tehlike yaratabilir. Pelüş oyuncaklarda dikişlerin sağlam, iç dolgunun dışarı sızmayacak şekilde olmasına dikkat edin.
Elektrikli Oyuncaklarda Güvenlik
Pil yuvalarının vidalı ve çocuk erişimine kapalı olduğundan emin olun. Aşırı ısınma riski taşıyan oyuncaklardan kaçının.