  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını riske atan bir ürüne daha el koydu. Çocuklar arasında popüler olan pelüş oyuncak kategorisindeki baykuş figürlü anahtarlık, güvensiz bulunarak satıştan kaldırıldı.

O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Ekleme: 19.09.2025 - 18:01 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:05 / Editör: Fehmi Öztürk
O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlığın açıklamasına göre, baykuş figürlü anahtarlığın baş kısmındaki zincirler küçük parçalar oluşturuyor ve çıkıntılar barındırıyor. Ayrıca, pelüş kısmın dikişleri 60 N kuvvette açılarak iç dolgunun dışarı çıkmasına neden oluyor. Bunun gibi durumlar, özellikle küçük çocuklar için boğulma ve yaralanma riski taşıyor. Ürün, bu nedenlerle “güvensiz” kategorisine alındı ve satışı tamamen yasaklandı.

O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

OYUNCAK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Ticaret Bakanlığı ve uzmanlar, ebeveynlere güvenli oyuncak seçimi için şu önerilerde bulunuyor: CE İşareti ve Sertifikalar Oyuncakta CE belgesi olduğundan emin olun; bu, ürünün AB güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Sertifikasız veya merdiven altı oyuncaklardan kesinlikle kaçının.

Yaş Grubuna Uygunluk

Oyuncağın yaş aralığı etiketini kontrol edin. Küçük çocuklar için küçük parçalı oyuncaklar (boğulma riski nedeniyle) uygun değildir

Malzeme ve Boya Güvenliği

BPA, fitalat veya ağır metal içeren oyuncaklardan uzak durun. Boyası kolayca çıkan, keskin kenarlı veya kırılgan ürünler tercih edilmemeli.

Dayanıklılık ve Kalite Kontrolü

Kolay parçalanan veya kırılan oyuncaklar tehlike yaratabilir. Pelüş oyuncaklarda dikişlerin sağlam, iç dolgunun dışarı sızmayacak şekilde olmasına dikkat edin.

Elektrikli Oyuncaklarda Güvenlik

Pil yuvalarının vidalı ve çocuk erişimine kapalı olduğundan emin olun. Aşırı ısınma riski taşıyan oyuncaklardan kaçının.