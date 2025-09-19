O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Bakanlığın açıklamasına göre, baykuş figürlü anahtarlığın baş kısmındaki zincirler küçük parçalar oluşturuyor ve çıkıntılar barındırıyor. Ayrıca, pelüş kısmın dikişleri 60 N kuvvette açılarak iç dolgunun dışarı çıkmasına neden oluyor. Bunun gibi durumlar, özellikle küçük çocuklar için boğulma ve yaralanma riski taşıyor. Ürün, bu nedenlerle “güvensiz” kategorisine alındı ve satışı tamamen yasaklandı.Ticaret Bakanlığı ve uzmanlar, ebeveynlere güvenli oyuncak seçimi için şu önerilerde bulunuyor: CE İşareti ve Sertifikalar Oyuncakta CE belgesi olduğundan emin olun; bu, ürünün AB güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Sertifikasız veya merdiven altı oyuncaklardan kesinlikle kaçının.Oyuncağın yaş aralığı etiketini kontrol edin. Küçük çocuklar için küçük parçalı oyuncaklar (boğulma riski nedeniyle) uygun değildirBPA, fitalat veya ağır metal içeren oyuncaklardan uzak durun. Boyası kolayca çıkan, keskin kenarlı veya kırılgan ürünler tercih edilmemeli.Kolay parçalanan veya kırılan oyuncaklar tehlike yaratabilir. Pelüş oyuncaklarda dikişlerin sağlam, iç dolgunun dışarı sızmayacak şekilde olmasına dikkat edin.Pil yuvalarının vidalı ve çocuk erişimine kapalı olduğundan emin olun. Aşırı ısınma riski taşıyan oyuncaklardan kaçının.