MHP’li başkandan Cemil Tugay’a kanalizasyon resti! 'İnatlaşmaya gerek yok, biz yaparız'

Aliağa ilçesinin turistik ve sayfiye bölgesi Yeni Şakran Mahallesi'nde uzun süredir gündemde olan kanalizasyon projesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu yatırımın 2,5 milyar lira seviyesinde olduğunu dile getirerek, 'Bu yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın' açıklamasında bulundu.Aliağa Belediyesi, 11 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak yetki devri için resmi başvuruda bulundu. Başkan Serkan Acar, sosyal medya hesabından da Tugay'a seslenerek, 'Yetkiyi devret, Şakran kanalizasyon yatırımını biz yapalım' paylaşımında bulundu. Başkan Acar, İZSU'nun öngördüğü yatırım maliyetinin 700 milyon lira olduğunu ifade ederek, 'Bu yatırımın altından ilçe belediyesi olarak kalkarım. Krediye gerek yok, ben yaparım' dedi.Acar, Şakran'da vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda da çağrısını yineledi. 'Bırak yapalım, nasıl yapacağımızı biz düşünelim. Verin yapalım, bakalım nasıl yapıyormuşuz, görelim. İnşallah Şakran'ın kanalizasyonunu yapmak bize nasip olur' ifadelerini kullandı.Başkan Serkan Acar, Tugay'ın 'Nasıl yapacak. Hadi buyursun yapsın' sözlerine karşılık, 'Bırak yapalım. Nasıl yapacağımızı biz düşünelim. Değil mi? Nasıl yapacağız, biz yaparız. verin yapalım. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. Görelim yani. İnşallah Şakran'ın kanalizasyonu da bize nasip olur. Biz dedik ki 3 ayda iki tane Battı-Çıktı'yı bitireceğiz dedik. İnanan olmadı. Bitirdik. Şimdi diyoruz ki Şakran'ın kanalizasyonunu yapacağız. Bakalım, bizimle inatlaşmaya gelmez. Biz yaparız yani... Yapar mı yapmaz mı görürüz. İşte battı çıktıyı yapan başkan. 50 yıl sonra da birisi anacak. Benim için bak ödül orada. Tabii ki ben de istiyorum ki Şakran kanalizasyonunu yapmak da bana nasip olsun. Bunun mücadelesini tabii vereceğim. 'Verin yapayım' diyeceğim. Bir gün birisi 'Allah razı olsun, buranın altyapısı Serkan Başkan dönemi yapıldı' der' şeklinde konuştu.