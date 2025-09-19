İstanbul'da korkutan yangın! Ağaçlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu

Yangın yürekleri ağza getirdi...İstanbul'a bağlı Kağıthane ilçesinin Şirintepe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe yol açarken bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı.Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Yangında küle dönen alanın son hali havadan görüntülendi.