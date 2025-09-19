  • USD: 41,23 - 41,31
İstanbul'da korkutan yangın! Ağaçlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu

Kağıthane’de ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen alanın son hali havadan görüntülendi.

Ekleme: 19.09.2025 - 17:51 Güncelleme: 19.09.2025 - 17:55 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'a bağlı Kağıthane ilçesinin Şirintepe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe yol açarken bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yangında küle dönen alanın son hali havadan görüntülendi.