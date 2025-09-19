Elazığ'da feci kaza! Otomobil durağa daldı

Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobil, yayaların beklediği durağa daldı. Feci kazada, biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada; bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa girdi.Feci kazada kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma, ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.