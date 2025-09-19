Elazığ'da feci kaza! Otomobil durağa daldı
Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobil, yayaların beklediği durağa daldı. Feci kazada, biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada; bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa girdi.
1'İ AĞIR 6 YARALI VAR
Feci kazada kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma, ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
1'İ AĞIR 6 YARALI VAR
Feci kazada kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma, ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.