Düzce'de feci kaza! Otomobil tankere saplandı

Düzce'de Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada, Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Z.A. idaresindeki otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan tankere arkadan çarptı.Olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.Kazada yaralanan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.