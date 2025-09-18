  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düzce'de feci kaza! Otomobil tankere saplandı

Otomobilin tankere saplandığı kazada yaralanan 1 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekleme: 18.09.2025 - 19:38 Güncelleme: 18.09.2025 - 19:41 / Editör: Fehmi Öztürk
Düzce'de feci kaza! Otomobil tankere saplandıDüzce'de Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada, Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Z.A. idaresindeki otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan tankere arkadan çarptı.

Olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de feci kaza! Otomobil tankere saplandı

YOL ARAÇLARIN KALDIRILMASININ ARDINDAN NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Düzce'de feci kaza! Otomobil tankere saplandı

HAFİF YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.