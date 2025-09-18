Düzce'de feci kaza! Otomobil tankere saplandı
Otomobilin tankere saplandığı kazada yaralanan 1 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Düzce'de Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada, Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Z.A. idaresindeki otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan tankere arkadan çarptı.
Olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOL ARAÇLARIN KALDIRILMASININ ARDINDAN NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
HAFİF YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOL ARAÇLARIN KALDIRILMASININ ARDINDAN NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
HAFİF YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.