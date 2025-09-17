Beşiktaş Belediyesi'ndeki gözaltıların perde arkası! Aziz İhsan Aktaş açıkladı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş, gazeteci Nuray Başaran'a TYT Türk'te yayınlanan 'Siyaset Masası' programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.Başaran'ın “Beşiktaş Belediyesi'nde ne oldu da sizi gözaltına aldılar?” sorusuna yanıt veren Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki siyasi rekabeti işaret etti. Aktaş, “Rekabetin sebebi İstanbul iline hâkimiyet mücadelesiydi. İlçe kongresinde de bu rekabet çok net bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle Rıza Akpolat ekibiyle Ekrem İmamoğlu ekibinin birbirini ihbar etmesi sonucu bu çekişme savcılığa yansıdı” dedi.Başaran'ın “Beşiktaş Belediyesi'nin neyini ihbar ettiler? Sizin de gözaltına alındığınız iddialar arasında neler vardı?” sorusu üzerine Aktaş şu ifadeleri kullandı:“Örneğin bir hakkediş ödememizi alabilmemiz için belediye başkanının sahip olduğu şirketin aracını yüksek bir rakama bize satması konusu vardı. Bu da belediye içerisinden savcılığa ihbar edildi.”Aktaş, siyasi çekişmenin ortasında kalmamak için özen gösterdiklerini belirterek, “Biz işimizi yaparken bu rekabetin tarafı olmamaya çalışıyorduk. Bu işlerin içine girmemeye dikkat ettik” diye konuştu.Nuray Başaran'ın, “Bu durumları nereden anlıyordunuz?” sorusuna ise Aktaş, Rıza Akpolat'ın İmamoğlu'nun davalarını yakından takip etmesini örnek gösterdi:“Rıza Akpolat'ın, Ekrem Bey'in yargılandığı davaların sonuçlarını takip etmesinden anlıyordum. Basından gündemden izliyor ve takip ederken hislerini açıkça ortaya koyuyordu.”Nuray Başaran'ın “İki kişinin rekabeti sonrası siz de gözaltına alındınız. Neler hissettiniz, hata yaptığınızı düşündüğünüz yönler var mı?” sorusuna yanıt veren Aktaş, 13 Ocak 2025'te gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.Aktaş, “Tamamen kendi irademle, hiçbir yönlendirme olmadan Nisan ayında Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere başvurumu yaptım. Amacım hem iş dünyasında hem de kamuda yaptığım işler kapsamında gerek benim gerekse yakınlarıma ait şirketlerin yaşadığı süreçlerin açığa kavuşturulması ve doğruların ortaya çıkarılmasıydı. Devletimize yardımcı olmak için avukatlarım aracılığıyla tüm bilgi ve belgeleri savcılığa sundum” dedi.Aktaş, sürecin kendisine yöneltilen iddialarla ağırlaştığını ifade ederek şunları söyledi:“Avukatlarımızdan öğrendiğimize göre, gözaltına alınan bazı isimler organize olmuştu. Kendi avukatları aracılığıyla ifadelerini bu yönde verip olayı üzerime yıkmaya çalıştılar. Bunu henüz ifadelerini görmediğimiz için avukatların beyanına dayanarak söylüyorum.”Mali konularda yaşananları da anlatan Aktaş, “1 milyon dolar gibi bir ödeme yapmıştık. Önce bu parayı bizden aldılar, ardından 75 milyon TL ödediler. Hangi bankadan çektiğimizi, hangi tarihte teslim ettiğimizi, hatta ödeme dekontunu savcılığa sunduk. Üstelik paranın saatinde de farklılıklar vardı, bunu da belgelerle gösterdik” dedi.Aktaş, belediyeden alacaklarını tahsil etmekte zorlandıklarını ve baskı gördüklerini belirtti:“Gerçekten hak ettiğimiz ödemeleri alabilmemiz için sürekli sıkıştırıyorlardı. Zaman baskısı oluşturarak ödemelerimiz karşılığında bizden para aldılar.”Aktaş, bazı belediyelerden alacaklarını almak için siyasilerle görüşmeye mecbur bırakıldıklarını da ifade etti:“Diyelim ki bir belediyeden alacağımız var. Defalarca gitmemize rağmen alamıyorduk. Yönlendirme yapılmadığı için genel başkan yardımcılarıyla görüşmek zorunda kalıyorduk. Bu konular onların onayı olmadan çözülemiyordu.”