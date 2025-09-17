Kan donduran evlat vahşeti! Şizofreni hastası oğlu...

Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi 6 Ağustos günü meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, bakıcılığını yapan A.K. tarafından darbedilmiş halde yerde yatarken bulundu. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Hafize Gönül Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Başkalarına vereceğine, bana para ver. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği iddia edildi. Gözaltına alınan cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle olayı ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hafize Gönül Gümüş, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınarak, 3 Eylül bir huzurevine yerleştirildi. Önceki gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan yaşlı kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Yaşlı kadının cenazesi, Çakmak Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.