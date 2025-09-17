Ambulanslarda yeni dönem! Müzik duracak anons duyulacak

Dakikaların hayat kurtardığı anlarda, İstanbul’un bitmek bilmeyen trafiği çoğu zaman ambulansların önündeki en büyük engel oluyor.Siren seslerinin araç gürültüsüne karıştığı, yoğun kavşaklarda sürücülerin geç fark ettiği ya da duymazdan geldiği anlar, kimi zaman telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor. İşte tam da bu noktada İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı devreye girerek, hayat kurtaracak bir teknolojiyi hayata geçirdi.Müdürlük bünyesinde görevli doktorların girişimleri ve mühendislik desteğiyle geliştirilen özel bir cihaz sayesinde, ambulans sireninin duyulamadığı durumlarda bile sürücüler doğrudan uyarılacak.İleri düzey radyo frekans modülü teknikleri kullanılarak hazırlanan bu yenilikçi sistem, sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde çığır açacak bir uygulama olarak değerlendiriliyor.Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşacak.Radyolara, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek.Söz konusu sistemle birlikte, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir." bilinci yerleşecek.