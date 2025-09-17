ABD basını karşılaştırdı! Türkiye'nin MUGEM'i NATO’nun yükselen yıldızı

ABD merkezli Newsweek dergisi, NATO üyesi ülkelerin uçak gemisi kapasitelerini masaya yatırdığı özel dosyada Türkiye'nin yerli uçak gemisi programına geniş yer ayırdı. Haberde, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesinin yalnızca Türkiye'nin değil, NATO'nun da deniz gücü dengesini değiştireceği vurgulandı.Newsweek, “Türkiye, ilk tamamen yerli uçak gemisini inşa ederek bu kapasiteye sahip az sayıdaki NATO ülkesinin arasına katılıyor” ifadelerine yer verdi. Haberde, MUGEM'in Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük uçak gemisi olacağı ve Türk savunma sanayisinin yükselişinin dikkat çekici olduğu belirtildi.ABD basını, MUGEM'in özellikle insansız hava araçlarını taşıma kapasitesi ile diğer müttefiklerinden ayrıldığını vurguladı. Bu özelliğin, Türkiye'yi deniz-hava entegrasyonunda farklı bir noktaya taşıdığı ve NATO içindeki operasyonel kabiliyetleri çeşitlendirdiği ifade edildi.Newsweek'in hazırladığı karşılaştırmada öne çıkan bazı uçak gemileri şöyle sıralandı:ABD'nin USS Gerald R. Ford sınıfı, 100.000 tonluk deplasmanıyla dünyanın en büyüğü.İngiltere'nin Queen Elizabeth sınıfı, 65.000 tonluk kapasitesiyle Kraliyet Donanması'nın gururu.Fransa'nın Charles de Gaulle gemisi, 42.000 tonluk yapısıyla üçüncü sırada.İtalya'nın ITS Cavour gemisi, 27.100 tonluk kapasitesiyle F-35B jetlerini taşıyor.Türkiye'nin MUGEM'i ise 60.000 tonluk deplasmanı, 935 feet uzunluğu ve 50 uçak kapasitesiyle NATO'nun en gelişmiş platformları arasına girdi.Washington merkezli Deniz Stratejisi Merkezi'nin raporuna göre, MUGEM yalnızca askeri bir kazanım değil, aynı zamanda siyasi bir avantaj da sunuyor. Raporda şu ifadeler dikkat çekti:“NATO içinde uçak gemisi işbirliğini genişletmenin potansiyel bir siyasi faydası, Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırmaktır. Türkiye'nin kendi gelişmiş uçak gemisini inşa etmesi, bu hedefi hem siyasi hem de operasyonel olarak daha ulaşılabilir kılacaktır.”Newsweek'in değerlendirmesine göre, MUGEM programı Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir deniz gücü olmaktan çıkararak, NATO'nun caydırıcılığında kilit aktör konumuna taşıyor.