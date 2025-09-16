Katil Netanyahu'dan alçak sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldı

ABD'yi arkasına alan katil İsrail, Orta Doğu'da peş peşe katliamlar düzenleniyor. Filistin, Suriye, Lübnan, Irak, Katar ve İran'da saldırılar düzenleyen siyonist ordu Gazze'deki işgali genişletti. İsrail ordusu, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine kara saldırılarına başladığını duyurdu. İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.Bunun için ise 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor. Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren 'tahliye bildirilerinde' Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.Katil İsrail'i durdurmak için dünyaya peş peşe çağrı yapan Türkiye'ye karşı ise siyonist lobi son dönemde adeta zıvanadan çıktı, ve açık açık tehditlerde bulunmaya başladı. Özellikle; Katar'ın başkenti Doha'daki saldırı sonrası sosyal medyadaki siyonist hesaplar 'İstanbul ve Ankara'yı vurabiliriz' 'Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan' şeklinde paylaşımlar yaptı.Siyonist Netanyahu da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte direkt Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu, 'Biz buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek.' dedi.Siyonist akademisyen Meir Masri, Katar saldırısı sonrası, 'Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir. Bugün Katar, yarın Türkiye. İsrail terörle mücadele ediyor.' şeklinde alçak tehditlerde bulundu.Eş zamanlı harekete geçen siyonistlerden Avi Avidan da, İstanbul'un çembere alındığı ve 'sıradaki hedef' şeklindeki bir paylaşımı alıntıladı. Siyonistlere bağlı operasyon hesapları da 'Bugün Katar yarın Türkiye' şeklinde küstah mesajlar verdi.CIA aparatı FETÖ destekçisi Michael Rubin de, Gazze'nin güvenli olmadığını Tahran ve Doha'nın Hamas liderleri için artık bir koruma sağlayamayacağını belirtti.Michael Rubin, 'İsrail Hamas'ı Katar'da sıkıştırdı, Sırada Türkiye olabilir' başlıklı yazısıyla açık bir tehditte bulundu. Michael Rubin, İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırısı durumunda NATO'nun bir koruma sağlamayacağını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Katil İsrail ve Netanyahu'ya da çok sert tepki gösterdi.'Bir defa şunu çok açık net ortaya koyalım. İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Bu özelliğini bir defa gözden geçirelim. Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece Siyonizm'in uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla 'vadedilmiş topraklar' kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum. İsrail, Müslümanlara, Hristiyanlara olduğu kadar Musevilere de zarar vermektedir. İsrail'in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere kulak verdiğinizde Siyonizm'in nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Siyonist İsrail, illa bir yerle irtibatlandırılacaksa o, terörizm ve faşizmdir. İsrail, inancımıza göre bizim peygamberlerimiz olan Hazreti Musa ve diğer peygamberlerin mübarek hatıralarını ve taşıdıkları ilahi mesajları kirletemez. İslam dünyası, peygamberlerine yönelik bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermelidir. İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri de hayati önemdedir. Ben özellikle Peygamberimizin 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirelim diyorum.'