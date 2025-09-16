İsrailli bakandan Türkiye'ye hadsiz benzetme! 'Yeni şer ekseni…'

Siyonist bakan Amichai Chikli, skandal ifadelere imza attı. Türkiye'yi Suriye ve Katar ile birlikte "yeni şer ekseni" ilan eden Chikli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da alçak sözlerle hedef aldı.

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, bir konferansta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.Skandal ifadeler kullanan Siyonist bakan, "Yeni şer ekseni Türkiye, Suriye ve Katar'dır; bu yeni İran'dır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "neo-Osmanlı hayali" peşinde olduğunu iddia eden Chikli, "Açıkça Kudüs'ün imparatorluğunun bir parçası olması gerektiğini söylüyor." ifadeleriyle provokasyon yapmaktan çekinmedi.Siyonist bakan ayrıca, Başkan Erdoğan'ın sözlerinden endişe duyarak şu ifadeleri kullandı: "(Başkan Erdoğan) İsrail devletinin yok edilmesi gerektiğini açıkça dile getiriyor."