DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! Dernek adı altında para topladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Soruşturma dosyası detayları arasında, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından MASAK raporu gönderildiği belirtildi. Rapora göre, İsviçre'de terörizmin finansmanı suçlamasıyla soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli şahıs ile ülkemizde ikamet ettiği belirtilen bazı yabancı uyrukluşahıslar ve Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatının kaybeden örgüt mensuplarının ülkemizde bulunan aileleri ile tutuklu bulunan şahısların ailelerine yardımda bulunduğu anlatıldı.Para, kira, giyim, gıda vb. gibi yardımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilerin ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ terör örgütü mensubu kadınlara maddi yardım için infak adı altında para toplandıkları aktarıldı. Al Hayrat isimli derneğin kurucusu olan Merve Nur Okçuoğlu'nın infak adı altında kendi hesabını verdiği ve şüpheliler tarafından bu hesaba para gönderildiği soruşturma detayları arasında yerini aldı.Bankacılık işlemlerine ait veriler üzerinde DEAŞ terör örgütü kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan şahıslar ile aralarında para transfer işlemleri bulunması üzerine toplamda 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyallere el konuldu.