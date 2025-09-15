U logolu metro hatları hangileri? İstanbul’da Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı metrolar

İstanbul’da toplu taşımada yeni ücret tarifesi 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Tek geçişlik tam bilet fiyatı 35 liraya yükselirken, öğrenci bileti 17,08 lira oldu. Sosyal kart kullanıcıları ise tek basımlık geçiş için 25,06 lira ödeyecek.Aylık abonman ücretleri de arttı. Öğrenci abonmanı 494 liraya, tam abonman 2 bin 748 liraya, sosyal kart abonmanı ise 1.709 liraya çıktı. Minibüslerde “indi-bindi” ücreti 25 liradan 32,50 liraya yükselirken, taksi ücretlerinde de büyük artış oldu.Taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, kilometre başına ücret 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi saatte 350 liradan 453,71 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücreti de 135 liradan 175 liraya çıktı.CHP’li İBB yönetiminin açıkladığı zamlı tarifeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı “U” logolu metrolar ile Marmaray’da uygulanmayacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 30’luk zammın yalnızca İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında geçerli olacağını duyurdu.İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen ve “U” logosu taşıyan metro hatları şöyle:Yeni zam, yalnızca İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. Ulaştırma Bakanlığı’nın işlettiği hatlarda ve Marmaray’da ise mevcut tarife korunacak.