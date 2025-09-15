U logolu metro hatları hangileri? İstanbul’da Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı metrolar
İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam geldi. Ancak Marmaray ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı “U” logolu metro hatlarında bu zam uygulanmayacak. Peki İstanbul’da hangi metro hatları Bakanlığa bağlı?
İstanbul’da toplu taşımada yeni ücret tarifesi 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Tek geçişlik tam bilet fiyatı 35 liraya yükselirken, öğrenci bileti 17,08 lira oldu. Sosyal kart kullanıcıları ise tek basımlık geçiş için 25,06 lira ödeyecek.
Aylık abonman ücretleri de arttı. Öğrenci abonmanı 494 liraya, tam abonman 2 bin 748 liraya, sosyal kart abonmanı ise 1.709 liraya çıktı. Minibüslerde “indi-bindi” ücreti 25 liradan 32,50 liraya yükselirken, taksi ücretlerinde de büyük artış oldu.
Taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, kilometre başına ücret 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi saatte 350 liradan 453,71 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücreti de 135 liradan 175 liraya çıktı.
CHP’li İBB yönetiminin açıkladığı zamlı tarifeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı “U” logolu metrolar ile Marmaray’da uygulanmayacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 30’luk zammın yalnızca İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında geçerli olacağını duyurdu.
İstanbul’da hangi metro hatları Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı?
İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen ve “U” logosu taşıyan metro hatları şöyle:
Marmaray
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Bakırköy Sahil (İDO)-Kirazlı Metro Hattı
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı
Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı
Yeni zam, yalnızca İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. Ulaştırma Bakanlığı’nın işlettiği hatlarda ve Marmaray’da ise mevcut tarife korunacak.