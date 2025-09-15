Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg, tamamen elektrikli sedan modeli T10F’i bugün ön sipariş ile satışa sundu. Mardin ve Urla renk tonlarının eklenmesiyle seçenek sayısı 9’a çıkan T10F'in başlangıç fiyatı da belli oldu. T10F’in Almanya’daki ön sipariş süreci ise 29 Eylül’de başlayacak.Satışa çıktığı andan itibaren büyük bir talep gören Togg T10F'in stokları 24 saat dolmadan tükendi. Ama T10F için ön siparişler halen konfigüratör üzerinden verilebiliyor.Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yapıldı:"Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz"Togg'un Trumore uygulamasından alınan bilgilere göre, T10F’in başlangıç fiyatları şu şekilde;-V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 860 bin TL-V1 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 170 bin TL-V2 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 345 bin TL