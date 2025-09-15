Esenyurt'ta korku dolu anlar! Okul önünde park halindeki araç...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çocuğunu okuldan alamaya gelen bir kişinin aracı park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangının okulun önünde olmasından dolayı vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Borsa İstanbul Lise önünde meydana geldi.Bir veli çocuğunu okuldan almak için okula gelerek arabasını park edip okula girdi. Bir süre sonra park halindeki araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Aracın yanını dumanlar içinde gören şahıs şoke oldu. Çevredeki vatandaşlar araçtaki yangın daha fazla büyümeden durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar çevredeki sürücüler yangına müdahale ederek söndürdü.