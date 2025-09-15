Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirve marjında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.Öte yandan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile zirvenin yapıldığı yerde görüştü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da yer aldı.Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi.