Oktay İnci Kimdir? Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Oktay İnci'nin Eğitim HayatıYükseköğrenimini tamamlayan Oktay İnci, ardından medya dünyasına adım atmıştır.Oktay İnci'nin KariyeriGazetecilik kariyerine 1994-1999 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Televole programında muhabir olarak başlayan İnci, ardından 2000-2003 yılları arasında TGRT ekranlarında yayınlanan Tele Kritik programına dışarıdan yaptığı haberlerle katkı sağlamıştır.Dijital medyada da aktif olan Oktay İnci, Gezentilki internet sitesi üzerinden ses getiren haberlere imza atmıştır.2007-2016 yılları arasında Star TV'nin Mega Magazin, Star Life ve Süper Star Life programlarında hem editör hem de magazin müdürü olarak görev almıştır. Aynı dönemde Ayaklı Gazete internet sitesinde de sorumlu müdürlük görevini üstlenmiştir.Türkçeye olan hâkimiyeti, güçlü yazım dili ve kalemiyle tanınan İnci, kariyeri boyunca çeşitli büyük kanallarda program editörlüğü yapmıştır.Oktay İnci Günümüzde Ne Yapıyor?Halen Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin ve Söylemezsem Olmaz programlarında editör olarak görev yapmaya devam eden Oktay İnci, magazin dünyasında edindiği tecrübe ile dikkat çekmeyi sürdürmektedir.