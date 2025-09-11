İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16’lık katilin evi cephanelik gibi: EYP evde kendi hazırlamış

İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşı 18'den küçük olan 16 çocuk ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.11 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. 2 polisi şehit eden saldırgan Eren Bigül'ün yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlandığı, normal servise alındığı öğrenildi.İstanbul'da gözaltına alınarak İzmir'e getirilen ve DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen İran uyruklu Khaleg Nooriboorojerdi (32) ile Bigül'ün tüm bağlantıları araştırılıyor.16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'ün evinden çıkanlar ise şoke etti.Bigül'ün evinden 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu. Ayrıca Bigül'ün saldırı esnasında polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin yaptığı öğrenildi.SALDIRGANLA BAĞLANTILI İRANLI'YI, IP ADRESİ ELE VERDİGözaltındaki şüpheliler arasında, DEAŞ üyesi olduğu ve saldırganı yönlendirdiği öne sürülen, İstanbul'da gözaltına alınan İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Eren Bigül'ün ile anne, babası ve yakın 2 arkadaşı da bulunuyor.Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.Saldırganın birlikte yaşadığı ve evinde kaldığı dedesi Hamza Bigül (85), 'Evdeydim. Silah seslerini duyunca küçük kardeşi korkarak uyandı. Biz de oğlumla pencereden baktık. Şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum.Çok sakin bir çocuktu, takdir getirirdi. Şaşırdım. Sanırım silahlara meraklıydı. Şehitlerimize çok üzüldüm. Kendi de yaralandı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun' dedi.Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polisten yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Amilağ, dün sabah uyandırıldı. Amilağ'ın ailesiyle görüştüğü öğrenildi.