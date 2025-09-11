Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... 'Ankara'nın 54 günlük suyu kaldı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Melissa Bağcı’nın sunduğu Akılda Kalsın'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.ANKARA’NIN 54 GÜNLÜK SUYU KALDI!“Ankara çok ciddi bir tehlike altında. Şu anda Kesikköprü’yü saymazsak 54 günlük suyumuz var. Ondan sonra su yok Ankara'da. Ama Cenab-ı Allah su verir. Buna bir diyeceğim yok. Ama şu an için bu kadar. Kesikköprü’yü de sayacak olursak, yüzde 21 su veriyorlar Kesikköprü’den. Yani günde 1 milyon 700 bin metreküp su ihtiyacı var, Ankara'nın şu anda. 485 bin metreküp falan su veriyorlar Kesikköprü’den. Aslında 750 bin vermeleri lazım. Kendileri hatları bozduğu için veremiyor. Yeri geldiği zaman anlatırım. Dolayısıyla oradan, yani Çamlıdere ve Kurtboğazı'nda su bittiği zaman Kesikköprü’den gelecek suya mahkum olacağız. O su da Ankara'nın su ihtiyacının yüzde 20 civarında karşılayacak. Bu na ne demektir? 5 günde bir su içeceğiz. İçemeyeceğiz de su gelecek.”SU KAYNAKLARINA YATIRIM YAPILDI MI?“Mansur Yavaş'ın Ankara'da su konusunda yaptığı hiçbir şey yok. Sadece, ‘Polatlı’ya su götüreceğim’ dedi hatırlıyorsunuz. Polatlı’ya su götürmek için 100 kilometrelik bir hat İvedik’ten Polatlı’ya yapmaya karar verdi ve başladı. Fakat, enteresan olan şey şu, çok yanlış bir proje.”"BU MANSUR'UN DÜRÜSTLÜĞÜ NEREDE?"“40 milyon metreküplük Yuvacık Barajı, 12 senede 40 milyar TL’ye bitti. Sefa Sirmen buraya yaptırdığı şeylerden dolayı mahkum olduğu içeriye girdi. Bak, bu CHP zihniyetidir. Aynı şey İstanbul'da da Ankara'da da şu anda mevcuttur. Bak mevcuttur diyorum. Yakında bombaları patlatacağız. Osman mesela bir şeyler söyledi, bir şeyler yapacağım dedi. Yer yerinden oynayacak. Böyle duyacaksın. Benzer bir şey. Şuanda Ankara ve İstanbul'un birbirinden hiç farkı yok. Gerçi İstanbul'da rakamlar biraz daha büyük gibi gözüküyor ama işlemler tamamen aynı.”“Tan Taşcı, Osman Gökçek’le konuşuyor. Diyor ki ‘Ben buradan 400 bin lira para aldım.’ diyor. Peki Mansur Yavaş, kendi ağzından kaça itiraf etti? Yanlış hatırlamıyorsan 41 milyon liraya. Cumhuriyet Halk Partisi’nde bu meslek haline gelmiştir, pahalıya yapmak. Her türlü kazığı, millete atarlar. Milleti rezil rüsva ederler. Ondan sonra ‘Biz, şeffafız. Biz, hak yemeyiz.’ diyorlar.”“Bu Mansur'un dürüstlüğü nerede? Bana bir söyler misiniz? Herkes bunu düşünsün. Mansur Yavaş şunu söyleyebilir mi? ‘Tan Taşcı’ya biz 400 bin verdik. Geriye kalanına da şuraya verdik.’ Nereye vermiş? Bir söylesin bakayım.”ANKARA’NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?“53 gün falan kaldı. Şu anda başka yok, Kesikköprü hariç. Kesikköprü’den de her gün yaklaşık 500 bin metreküp su getiriyorlar. Ama bu Ankara'nın ihtiyacının 1.7'nin 500 bini... Yani böyle giderse 2 ay sonra 4 günde bir su verecekler, 5 günde bir su verecekler Ankara'ya.”