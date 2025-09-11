  • USD: 41,21 - 41,29
2 Belediye Ak Parti'ye Geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı

Ekleme: 11.09.2025 - 15:16 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:18 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Sabah
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.00'te başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet taktı