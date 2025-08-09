Mağaza açılışında indirim izdihamı! İçeri giremeyenler kepenkleri yumrukladı

Sultangazi ilçesi 50'inci Yıl Mahallesi'nde ev ürünleri satılan bir mağazanın açılışında büyük indirim olacağını duyan vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sıra oluşturdu. Mağaza kapılarının açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etmek isteyince izdiham yaşandı. Görevlilerin kalabalığı kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak amacıyla müşterileri içeriye beşer kişilik gruplar halinde alma çabası ise gerilimi daha da tırmandırdı. Dışarıda kalan ve uzun süre bekleyen çok sayıda vatandaş, duruma tepki gösterdi.İçeri alınmayan öfkeli kalabalıktan bazıları, mağazanın kepenklerini yumruklayıp yuhalayarak ve alkışlayarak uygulamayı protesto etti. Yaşanan arbede sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, kalabalık arasında zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı görüldü.