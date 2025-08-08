Van'da feci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde Gökhan Acar yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan briket yüklü tırın altına girdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar otomobilde sıkışan sürücü Gökhan Acar ile yanındaki Baran Aydan için seferber oldu. Yoğun bir çalışma sonucu Acar, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Ekipler sonrasında yolcu koltuğunda bulunan Aydın'ı çıkarmak için harekete geçti. Baran Aydın, sıkıştığı yerden çıkartılamayınca tırın dorsesi vinç yardımı ile kaldırılmak istendi. Yük ağır olunca dorse yerinden kaldırılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar dorsedeki briketleri yere attı. Daha sonra vinç yardımı ile otomobil tırın altından çıkartıldı.Ekipler, Aydın'ı sıkıştığı yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.