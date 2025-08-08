Üniversite Tercihlerinde Yeni Dönem: universiteler.net ile Kişiselleştirilmiş Dijital Rehberlik

Milyonlarca adayın titizlikle yürüttüğü üniversite tercih süreci, teknolojinin sunduğu olanaklarla yeni bir boyut kazanıyor. Türkiye’nin yeni nesil tercih platformu universiteler.net, sade ve reklamsız tasarımıyla dikkat çekerken, adaylara sadece veri değil; ihtiyaç ve yönelimlerine özel dijital rehberlik sunuyor.

Modern altyapısı sayesinde tercih sürecini bir yaşam planlaması yaklaşımıyla ele alan platform, yalnızca puan ve sıralama odaklı değil, adayın gelecekte yaşamak istediği hayata uygun tercihleri desteklemeyi hedefliyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki tüm üniversiteleri ve bölümleri kapsayan kapsamlı bir veri tabanına sahip. Platform, üç ana başlık altında içerik sunuyor:

Üniversite Profilleri: Kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları, sosyal olanaklar ve eğitim sistemi gibi detaylarla her üniversiteye dair zengin bilgiler sunuluyor.

Bölüm Analizleri: Taban puanların ötesine geçen bu içerikler, adayın ilgi ve yeteneklerine göre bölüm eşleştirmesi yapıyor. Mezunların istihdam alanları da detaylandırılıyor.

Şehir Rehberleri: Üniversite eğitiminin geçirileceği şehirler hakkında iklim, kültür, ulaşım ve yaşam maliyeti gibi başlıklarda detaylı bilgiler sunuluyor.

Akıllı Tercih Robotu ile Hedefe Yönelik Seçimler

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri olan Akıllı Tercih Robotu, YÖK ve ÖSYM verilerini kullanarak adayın puan ve başarı sıralamasına uygun tercih listesini saniyeler içinde oluşturuyor. Ayrıca okul birinciliği, 34 yaş üstü kadın kontenjanı, depremzede aday gibi özel durumları da dikkate alarak kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor.

Reklamsız, Tarafsız ve Mobil Uyumlu

Reklam içermeyen sade arayüzüyle öne çıkan universiteler.net, özellikle genç kullanıcıların dikkatini dağıtmadan bilgiye erişebilmesini sağlıyor. Platformun şeffaf ve yönlendirmesiz içerikleri, adayların özgür kararlar vermesine imkân tanıyor. Mobil uyumluluğu sayesinde site, her yerden sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Aileler İçin de Rehber

Üniversite tercih süreci sadece öğrencileri değil, aileleri de ilgilendiriyor. universiteler.net barınma olanakları, yaşam maliyetleri ve şehir yapısı gibi başlıklarda sunduğu içeriklerle ailelerin çocuklarına bilinçli destek verebilmesini kolaylaştırıyor.

'Tercih Değil, Yön Belirleme'

“Tercih değil, yön belirleme” mottosuyla tanıtımı yapılan platform, adayların hayatlarının en önemli kararlarından birini verirken ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek noktadan ulaşmalarını sağlıyor. Açıldığı günden bu yana binlerce adayın aktif olarak kullandığı universiteler.net, üniversite tercih sürecine güvenilir, şeffaf ve kullanıcı odaklı bir anlayış kazandırmayı amaçlıyor.